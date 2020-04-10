За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
Главврач медучреждения Денис Проценко сообщил, что 19 пациентов находятся на ИВЛ.
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки в медучреждение поступил 101 пациент. Об этом медик написал в своем Facebook-аккаунте.
В настоящий момент в 40-й столичной больнице в Коммунарке проходят лечение 462 пациента, из них 205 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
По словам главврача, сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 пациента, 19 из которых — на искусственной вентиляции легких.
Денис Проценко также добавил, что из больницы за сутки выписан 61 пациент.
По последним данным, в столице зарегистрировано 6698 случаев заражения COVID-19. Излечились и выписались из медучреждений 313 пациентов, умерли — 50.
Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы пообещал жестко наказывать нарушающих карантин.
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