Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Зарифы Гоман
У двухлетней девочки редкий порок сердца. На операцию в Германии необходимо два миллиона рублей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Зарифа. У девочки редкий порог сердца. Девочка уже перенесла две операции, но необходима еще одна — самая сложная. Помочь готовы хирурги из Германии. На операцию необходимо два миллиона рублей.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» 4 миллиона 279 тысяч 324 рубля. Спасибо вам.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать средства на операцию для Демьяна Зубова.
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