У двухлетней девочки редкий порок сердца. На операцию в Германии необходимо два миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Зарифа. У девочки редкий порог сердца. Девочка уже перенесла две операции, но необходима еще одна — самая сложная. Помочь готовы хирурги из Германии. На операцию необходимо два миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» 4 миллиона 279 тысяч 324 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать средства на операцию для Демьяна Зубова.

Тема:
День Добрых Дел
9 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Зарифы Гоман
3 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Демьяна Зубова
2 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
27 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца
26 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Лукомца
20 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Щукиной
19 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лены Щукиной
13 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
12 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
6 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Станислава Куликова

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