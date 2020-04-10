Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Зарифа. У девочки редкий порог сердца. Девочка уже перенесла две операции, но необходима еще одна — самая сложная. Помочь готовы хирурги из Германии. На операцию необходимо два миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» 4 миллиона 279 тысяч 324 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать средства на операцию для Демьяна Зубова.