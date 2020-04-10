Стали известны подробности задержания мужчины с гранатами на Манежной площади в Москве

Россиянин взорвал две шумовые гранаты на Манежной площади в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, полицейские успокоили мужчину и вызвали ему наряд психиатрической помощи.

Инцидент произошел днем 9 апреля. Мужчина взорвал гранаты напротив центрального входа в торговый центр «Охотный ряд». Примчавшихся правоохранителей он к себе не подпускал, пригрозив взорвать находившуюся при нем сумку.

В переговоры с мужчиной вступил начальник отдела полиции по Китай-городу. Он убедил возмутителя спокойствия сесть в полицейский автомобиль и проследовать в отделение.

Вскоре выяснилось, что гранаты взорвал 35-летний житель Северной Осетии. Он сказал, что не работает, к уголовной и административной ответственности не привлекался. В его сумке лежали только личные вещи. Мужчине вызвали наряд психиатрической помощи, но врач отказал в госпитализации после осмотра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с мужчиной, который захватил здание суда в Одессе. Он пронес гранату в будке для подсудимых в судебном зале.