COVID-19 предварительно определен у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 предварительно была определена у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе. Об этом пишет РИА Новости. Подробности уточняются.