COVID-19 предварительно определен у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
В Министерстве здравоохранения заявили о том, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 предварительно была определена у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе. Об этом пишет РИА Новости. Подробности уточняются.
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