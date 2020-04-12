Балерина отметила, что для нее это было привычным рационом и во времена до карантина.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram, как питается во время карантина, чтобы сохранить фигуру. По словам звезды, она рацион не меняла, потому что и так привыкла в обычной жизни ограничиваться легкой пищей. Фанатам она посоветовала не есть слишком много, так как из-за низкой физической активности во время изоляции есть риск поправиться.

«Мой ежедневный рацион питания никак не изменился во время пребывания дома. Ем я салатные листья, вареные всмятку яйца. Или овощной постный очень острый суп и немного отварной курицы без соли. Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или тартар из рыбки. Так что, сидя дома, особо не наедайтесь, чтобы не набрать вес без движения», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

В последнее время балерина имеет очень много свободного времени, поэтому старается развлекать себя и поклонников разными советами, как не умереть от скуки на карантине. Так, недавно она продемонстрировала упражнения, которые можно выполнять во время самоизоляции, не вставая с дивана. А ранее, как писал 5-tv.ru, Волочкова показала, как снять усталость в ледяной купели.

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