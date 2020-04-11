Специалисты вылетели из КНР в Россию утром 11 апреля.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Китай направил в Россию группу медицинских экспертов, для того чтобы помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел КНР.

Отмечается, что специалисты вылетели в РФ утром 11 апреля. Группа врачей была сформирована государственным комитетом по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай, где зародилась эпидемия коронавируса, постепенно выздоравливает и возвращается к обычной жизни. В то же время в России число заболевших новой инфекцией стремительно растет. 10 апреля количество зараженных в РФ увеличилось до 11 917, что на 1786 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 795 человек.

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Тема:
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