Китай направил в РФ группу медэкспертов для борьбы с коронавирусом
Специалисты вылетели из КНР в Россию утром 11 апреля.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Китай направил в Россию группу медицинских экспертов, для того чтобы помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел КНР.
Отмечается, что специалисты вылетели в РФ утром 11 апреля. Группа врачей была сформирована государственным комитетом по вопросам здравоохранения КНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай, где зародилась эпидемия коронавируса, постепенно выздоравливает и возвращается к обычной жизни. В то же время в России число заболевших новой инфекцией стремительно растет. 10 апреля количество зараженных в РФ увеличилось до 11 917, что на 1786 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 795 человек.
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