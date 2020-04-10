Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля

Погибшие и пострадавшие на 10 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 606 995 человек. Болезнь унесла 95 733 жизней, 358 025 пациентов выздоровели.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 10 131, что на 1459 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 698 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более миллиона тестов.

Жертвами вируса стали в общей сумме 76 человек. За сутки скончались 13 пациентов больниц.

Поздним вечером пришла информация о смерти 12 человек в Москве. Трое из них моложе 45 лет. В частности, 33-летняя москвичка вообще не обращалась к медикам.

Сдающие в этом году ЕГЭ школьники не подпадают под весенний призыв.

Кондиционеры комнатного типа опасны в условиях эпидемии коронавируса. Согласно совету Минздрава, сплитсистема дома, в офисе или общественных местах фактически гоняет по помещению зараженный воздух.

В Минздраве объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус». Российские медики могут диагностировать COVID-19 без лабораторного подтверждения. Хватит и клинической картины.

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году. Данная мера направлена на уменьшение потока учащихся во время неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года в школах. А правительство РФ выделит 3,5 миллиарда рублей на компенсации туроператорам.

Кабмин упростил порядок регистрации безработных. Незанятые граждане смогут встать на биржу труда дистанционно.

Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс. Пресс-атташе рассказал, что сейчас его не пускают к артистке, хотя подтверждения коронавируса у нее не было.

Министр здравоохранения Коми ушел в отставку. Чиновник отрицает, что решил оставить пост из-за коронавируса.

Ситуация в мире

США стремительно приближается к цифре в полмиллиона заболевших. В настоящее время зафиксировано 468 887 случаев. Умерло - 16697 человек. В Италии смертность составляет 12,73%. Это при том, что заболевших 143,6 тысяч.

Китай, в котором началась эпидемия давно уже не в пятерке стан по числу зараженных коронавирусом. Сейчас пятерка выглядит так: США, Испания, Италия, Германия, Франция.

Джордж Клуни пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом.

Финские ученые наглядно показали, как быстро вирус распространяется в обычном супермаркете. Когда инфицированный человек чихает или кашляет, облако частиц попадает в воздух и продвигается дальше. Вирусу нужно всего лишь несколько минут, чтобы превратиться в реальную угрозу для окружающих. Больше всего рискуют те, кто первым окажется в том месте, где стоял инфицированный.

В Европе по-прежнему тяжелой остается ситуация в Испании и Италии. Как сообщили там в ассоциации врачей, из-за пандемии умерли уже 100 итальянских медиков. Причина в отсутствии необходимых средств защиты. На этом фоне премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что считает «крайне оскорбительными любые намеки на политическую подоплеку помощи России Риму в борьбе с коронавирусом». Конте напомнил, что Россия, прислав антисептики и медицинское оборудование, проявила солидарность с Италией и не просила ни о чем в ответ.

А вот французские активисты призывают обратить внимание на лагеря беженцев: они могут стать эпицентром коронавируса. Из-за отсутствия элементарных средств гигиены там стремительно растет число заболевших. Ни о каком регулярном мытье рук или соблюдении дистанции не может быть и речи, а значит, в ближайшее время в таких лагерях, как Кале, могут появиться тысячи новых инфицированных.

Один из важнейших иудейских праздников — Песах — проходит в условиях строгого карантина. Всем израильтянам категорически запрещено покидать свои дома, даже за продуктами.

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