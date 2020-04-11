По словам медика, стремительный рост смертности из-за СОVID-19 может привести к снижению средней продолжительности жизни в стране.

«Мы увидим ужасные цифры»: Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Шведский врач Ингве Густафсон сделал мрачный прогноз по ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, на территории государства в ближайшее время может быть выявлено много зараженных, среди которых будет высокий процент смертей.

«В ближайшие недели мы увидим ужасные цифры. И многих из этих смертей можно было бы избежать», — предположил специалист в интервью изданию Aftonbladet.

При этом в шведской прессе отмечается, что очагами инфекции стали дома престарелых: около 40% умерших от COVID-19 в возрасте старше 70 лет в Стокгольме жили именно там. Всего в шведской столице заболевание подтвердилось у пожилых людей 121 из 313 домов престарелых.

Густафсон объяснил такое широкое распространение коронавируса в стране тем, что в Швеции для работы в домах престарелых не требуется никаких особенных знаний. В то время, как, например, в Норвегии соответствующие учреждения находятся в зоне ответственности больницы.

Кроме того, как признался врач, в Швеции пациентов разделяют в соответствии с их шансами выжить, и поэтому пожилых граждан нередко даже не госпитализируют, а лечат прямо на дому, то есть такие заболевие не получают должного ухода и лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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