«Мы увидим ужасные цифры»: Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу

Шведский врач Ингве Густафсон сделал мрачный прогноз по ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, на территории государства в ближайшее время может быть выявлено много зараженных, среди которых будет высокий процент смертей.

«В ближайшие недели мы увидим ужасные цифры. И многих из этих смертей можно было бы избежать», — предположил специалист в интервью изданию Aftonbladet.

При этом в шведской прессе отмечается, что очагами инфекции стали дома престарелых: около 40% умерших от COVID-19 в возрасте старше 70 лет в Стокгольме жили именно там. Всего в шведской столице заболевание подтвердилось у пожилых людей 121 из 313 домов престарелых.

Густафсон объяснил такое широкое распространение коронавируса в стране тем, что в Швеции для работы в домах престарелых не требуется никаких особенных знаний. В то время, как, например, в Норвегии соответствующие учреждения находятся в зоне ответственности больницы.

Кроме того, как признался врач, в Швеции пациентов разделяют в соответствии с их шансами выжить, и поэтому пожилых граждан нередко даже не госпитализируют, а лечат прямо на дому, то есть такие заболевие не получают должного ухода и лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112