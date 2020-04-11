Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не станет покупать у России тесты на коронавирус нового типа. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе из РФ в Минск на безвозмездной основе были отправлены порядка десяти тысяч тест-систем. Позже сообщалось, что Белоруссия планирует закупить у России еще 30 тысяч тестов на COVID-19. В настоящий момент, по словам Владимира Макея, государству они не нужны.

«Мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — сказал он.

Министр иностранных дел также прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Владимир Макей отметил — «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь».

Ранее 5-tv.ru писал, что 5 апреля Белоруссия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Россией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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