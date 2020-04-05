Белоруссия отменила все поезда в Россию из-за коронавируса
Сроки возобновления железнодорожного сообщения между странами не называются.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, Гердо Владимир, Федосенко Наталия
Белоруссия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Россией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Белорусские железные дороги (БЖД).
Издание отмечает, что после введения ограничений в марте из Белоруссии в Россию ездили только два поезда — в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, смогут вернуть за них деньги. Сроки возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией не называются.
В БЖД попросили людей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Там заявили, что обязательно сообщат, когда поезда снова начнут курсировать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии зафиксированы 394 человека, зараженных коронавирусом нового типа. COVID-19 унес жизни пяти граждан республики.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 5 апр
- Оставаться дома, или работать по-тихому: как россияне соблюдают режим самоизоляции
- 5 апр
- Жителя Томска после путешествия по РФ во время режима самоизоляции поместили в обсервацию
- 5 апр
- Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом — Роспотребнадзор
- 5 апр
- Вот это помощь! Структуры ООН предлагают открыть миграционные лагеря из-за COVID-19
- 5 апр
- Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть
- 5 апр
- Дистанционный режим работы Путина может продлиться еще неделю
- 5 апр
- В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
- 5 апр
- «Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса
- 5 апр
- Кредитные каникулы не будут бесплатными — разъяснение ЦБ
- 5 апр
- Психотерапевты оценили риск усиления весеннего обострения после изоляции
Читайте также
33%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?