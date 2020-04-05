Белоруссия отменила все поезда в Россию из-за коронавируса

Белоруссия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Россией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Белорусские железные дороги (БЖД).

Издание отмечает, что после введения ограничений в марте из Белоруссии в Россию ездили только два поезда — в Москву и Санкт-Петербург.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, смогут вернуть за них деньги. Сроки возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией не называются.

В БЖД попросили людей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Там заявили, что обязательно сообщат, когда поезда снова начнут курсировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии зафиксированы 394 человека, зараженных коронавирусом нового типа. COVID-19 унес жизни пяти граждан республики.

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