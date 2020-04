Рукописный текст песни The Beatles ушел с молотка за 910 тысяч долларов

Рукописный текст песни «Hey Jude» легендарной группы The Beatles продан за 910 тысяч долларов на аукционе Julien's Auctions. Об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что текст композиции черным маркером записал Пол Маккартни. Цена лота изначально составляла 160-180 тысяч долларов.

The Beatles написали «Hey Jude» в 1968 году. Пол Маккартни придумал ее, дабы успокоить сына Джона Леннона Джулиана, который переживал из-за расставания родителей. Год спустя трек был номинирован на премию «Гремми».

SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit «Hey Jude» written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.



