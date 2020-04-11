Пассажирский микроавтобус пробил ограждение и вылетел на «встречку» в Петербурге
По предварительной информации, причиной ДТП стала скользкая дорога.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Пассажирский микроавтобус пробил металлическое ограждение на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге и частично выехал на полосу встречного движения. Видео с места ДТП появилось в сети.
Авария произошла утром 11 апреля в районе дома № 3/2. Автобус двигался в сторону проспекта Непокоренных, но по неизвестной причине врезался в разделительное заграждение. На кадрах с места аварии видно, что он пробил его и выехал на левую полосу Кушелевской дороги, если ехать в сторону проспекта Маршала Блюхера.
Точная причина ДТП пока не известна, однако оператор сообщил об «очень скользкой» дороге. Вероятно, водитель микроавтобуса просто не справился с управлением. На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП на петербургском КАД — там грузовик пробил металлическое ограждение и едва не рухнул вниз с большой высоты.
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