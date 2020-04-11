Более 20 москвичей оштрафовали за нарушение карантина

За нарушение домашнего карантина в Москве были привлечены к административной ответственности 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

«Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что речь идет о горожанах, которые подписали специальное соглашение. Согласно ему, они получали возможность лечиться от коронавируса дома. При этом им запрещалось покидать жилище до полного выздоровления. Его нужно было подтвердить отрицательным тестом на COVID-19.

Всех выявленных нарушителей карантина доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках. Теперь они будут проходить там лечение под присмотром специалистов. Размер штрафа для москвичей составляет до пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в столице. Выходить на улицу можно будет только при наличии QR-кода, полученного от мэрии. Спецпропуска должны ограничить передвижения горожан и риск заражения коронавирусом нового типа. Для поимки нарушителей режима самоизоляции Росгвардия и полиция уже увеличили число нарядов, патрулирующих улицы.

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