СК РФ начал проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы
Накануне стало известно, что у 170 человек в закрытой на карантин клинике предварительно диагностирован COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Следственное управление СКР по Республике Башкортостан проводит доследственую проверку по факту возможного не принятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе по предупреждению распространения коронавируса среди медиков и пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ее итогом может стать возбуждение уголовного дела по статье «халатность».
«В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по мере появления возможности опросить руководство, сотрудников и пациентов больницы. Произошедшим событиям по результатам проверки следствием будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Днем ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минздрав подтвердил, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин уфимской больницы предварительно диагностирована коронавирусная инфекция.
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