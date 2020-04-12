Ученые назвали новые и необычные симптомы коронавируса

Китайские ученые заявили о новых, неизвестных ранее симптомах, свидетельствующих о заражении коронавирусом, пишет Dailly Star со ссылкой на научную работу экспертов.

Так, по информации СМИ, у некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались проблемы с координацией, а также изменения в речи — она становилась растянутой и невнятной. Также ученые-исследователи заявляют, что все чаще и чаще инфицированные коронавирусом жалуются на сильные головные боли и другие, сопутствующие неврологические проблемы.

«Мы изучили клиническую картину 214 пациентов с COVID-19. У 126 из них болезнь протекала в достаточно легкой форме, однако 88 зараженных страдали от тяжелых сопутствующих симптомов. Так, у 5% наблюдались острые цереброваскулярные заболевания, связанные с нарушением кровообращения в головном мозге, у 13% — снижение внимания и дизориентация, у еще 17% — повреждения скелетных мышц», — отмечалось в научной работе.

По словам медиков из Китая, сегодня все силы брошены на создание вакцины от нового типа коронавируса, которая «помогла бы вернуться к нормальной жизни и вывести мир из кризиса». Однако постоянная мутация вируса, приводящая к самым неожиданным осложнениям у пациентов, замедляет работу ученых.

Как заявил ранее в беседе с 5-tv.ru руководитель​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов, в современных реалиях вирусы действительно научились быстро видоизменяться, тем самым вызывая непредсказуемые последствия.

Так, например, если еще несколько недель назад пациенты с COVID-19 жаловались на типичные симптомы — температуру, лихорадку, кашель и затрудненное дыхание — сегодня они страдают уже от серьезных неврологических нарушений. В числе прочего, у больных могут наблюдаться потеря вкуса и запаха, рассеянность и даже эпилептические припадки. Подобные симптомы, по словам врача, указывают, что COVID-19 уже начал поражать ткани головного мозга.

В настоящий момент разработки вакцины от нового коронавируса ведутся во многих странах мира. Однако лишь некоторые ученые получили разрешение на проведение клинических испытаний. В их числе оказались медики из России, которые уже приступили к лабораторному тестированию препарата от COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США опередили все страны мира по числу жертв от коронавируса.

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