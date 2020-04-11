Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого подтвердил, что COVID-19 может вызывать неврологические осложнения
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
В медицинской практике появились случаи, когда пациенты, зараженные коронавирусом, помимо типичных симптомов — температуры, лихорадки, кашля и затрудненного дыхания — испытывают неврологические нарушения и, как следствие, психические изменения. Врачи предупреждают: у пациентов с СОVID-19 могут развиваться серьезные поражения головного мозга.
Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в интервью 5-tv.ru подтвердил данную информацию. Специалист отметил, что вирусы способны поражать организм целиком и вызывать различные осложнения.
«Вирусы могут поражать нервную систему различными путями: за счет того, что они инфицируют клетки, и уже по клеткам, по нейронам, нервным волокнам могут распространяться и поражать клетки. <…> Вирусы же вообще поражают организм, приводят к кровотечениям и так далее», — пояснил эксперт.
В качестве примера он привел случаи из медицинской практики, когда у больных коронавирусом наблюдались потеря вкуса и запаха, рассеянность, эпилептические проявления — такие симптомы могут указывать на инфицирование тканей мозга.
Кроме того, профессор рассказал 5-tv.ru о разрабатываемой в Санкт-Петербурге вакцине, которая должна защитить россиян от заражения COVID-19. По словам ученого, в течение нескольких месяцев она будет тестироваться на животных, а поле — на добровольцах. В целом этот процесс займет около года.
«Технологические характеристики заключаются в том, что берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК. И самое интересное в том, что эта вакцина неинфекционная. <…> ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них вырабатывается иммунитет. Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», — пояснил Козлов особенности вакцины.
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