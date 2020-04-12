Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в «заражении» Бабкиной коронавирусом

Композитор Аркадий Укупник принес извинения народному артисту РСФСР Льву Лещенко за обвинения, якобы последний заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 певицу Надежду Бабкину.

«Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он (Лев Лещенко — Прим. ред.) был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники», — цитирует музыканта ФАН.

Укупник добавил, что ничего не знает о состоянии Надежды Бабкиной. Он не склонен доверять слухам о ее самочувствии.

Несколькими днями ранее Лев Лещенко пожаловался прессе, что после его заражения коронавирусом в российском шоу-бизнесе началась «пандемия кликушества». Певец сообщил, что Аркадий Укупник обвинил его в заражении Надежды Бабкиной на праздновании ее дня рождения 19 марта. Лещенко назвал эти заявления «ересью» и подчеркнул, что три месяца не виделся с певицей.

Как сообщал 5-tv.ru, Лев Лещенко с женой самостоятельно обратились в столичную больницу в Коммунарке, заподозрив у себя коронавирус. Вскоре после госпитализации артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже медики подтвердили наличие COVID-19 у певца. После выздоровления народный артист дал интервью 5-tv.ru, в котором рассказал о болезни и своем самочувствии.

Надежда Бабкина попала в больницу в начале апреля. Близкие вызвали ей скорую из-за проблем с сердцем. После госпитализации артистке поставили диагноз — пневмония. Позже депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил о помещении певицы в состояние медикаментозной комы. Телеведущая Елена Малышева эту информацию не подтвердила.

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