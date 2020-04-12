В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных в нашей стране достигло 15 770 в 82 регионах. Всего было проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус. Число жертв в стране увеличилось до 130, за сутки скончались 24 человека. Тем временем общее число поправившихся достигло 1 291, за сутки были выписаны 246 человек.

Жертвами вируса за минувший день в столице стали 14 человек. Согласно сведениям Оперативного штаба В Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 10158 случаев коронавируса.

45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет. Также 3,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 50,4% среди новых заболевших — женщины, 49,6% — мужчины.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 146 тысяч россиян. За сутки было проведено более 94 тысяч тестов на COVID-19.

Всего в мире зафиксировано 1 777 666 случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали 108 867 человек, всего были протестированы 2 665 392 человека.

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