Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне

Выпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш призвала власти Великобритании его невеста Стелла Моррис. Как пишет британский таблоид Daily Mail, по ее словам, за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне у Моррис от Ассанжа родились двое детей.

По словам Моррис, ее жених нуждается в выпуске под залог по состоянию здоровья. В тюрьме строгого режима, где он содержится, были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, а один заключенный скончался. Сам Ассанж содержится под стражей в одиночной камере, визиты к нему запрещены.

Также Моррис сообщила, что за время, пока Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в столице Британии, у пары появились на свет два отпрыска: на сегодняшний день сыну Габриэлю уже два года, его младшему брату Максу — год. О детях пары невеста основателя WikiLeaks рассказала из опасений за состояние здоровья благоверного в надежде, что это обстоятельство власти примут как аргумент в пользу освобождения под залог.

Джулиан Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах в Швеции в 2010 году. С 2012 года он скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержали по запросу США, где ему предъявили обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Как писал 5-tv.ru, тогда же расследование против Джулиана Ассанжа в Швеции было официально закрыто. В случае его выдачи США ему грозит до 175 лет тюрьмы.