Об этом сообщила невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис.

Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне

Фото: PA Images/ТАСС

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Выпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш призвала власти Великобритании его невеста Стелла Моррис. Как пишет британский таблоид Daily Mail, по ее словам, за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне у Моррис от Ассанжа родились двое детей.

По словам Моррис, ее жених нуждается в выпуске под залог по состоянию здоровья. В тюрьме строгого режима, где он содержится, были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, а один заключенный скончался. Сам Ассанж содержится под стражей в одиночной камере, визиты к нему запрещены.

Также Моррис сообщила, что за время, пока Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в столице Британии, у пары появились на свет два отпрыска: на сегодняшний день сыну Габриэлю уже два года, его младшему брату Максу — год. О детях пары невеста основателя WikiLeaks рассказала из опасений за состояние здоровья благоверного в надежде, что это обстоятельство власти примут как аргумент в пользу освобождения под залог.

Джулиан Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах в Швеции в 2010 году. С 2012 года он скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержали по запросу США, где ему предъявили обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Как писал 5-tv.ru, тогда же расследование против Джулиана Ассанжа в Швеции было официально закрыто. В случае его выдачи США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

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Задержание Джулиана Ассанжа
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