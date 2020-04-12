Балерина в купальнике продемонстрировала свое тело, над которым активно работает, пока вынужденно сидит дома.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова похвасталась, что вынужденное сидение дома во время пандемии коронавируса никак не повлияло на ее фигуру. Результат работы над собой балерина продемонстрировала на своей странице в Instagram, сфотографировав собственное отражение в зеркале.

«Ну, вроде, я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может. днем, если проголодаюсь, съем зеленый салатик», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Она также призвала поклонников «не распускаться и не лениться», напомнив, что для занятий гимнастикой вполне хватит и двух квадратных метров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова посоветовала своим подписчикам специальную диету, которая помогает лично ей сохранить фигуру во время карантина.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
21:03
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок