Анастасия Волочкова похвасталась, что вынужденное сидение дома во время пандемии коронавируса никак не повлияло на ее фигуру. Результат работы над собой балерина продемонстрировала на своей странице в Instagram, сфотографировав собственное отражение в зеркале.

«Ну, вроде, я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может. днем, если проголодаюсь, съем зеленый салатик», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Она также призвала поклонников «не распускаться и не лениться», напомнив, что для занятий гимнастикой вполне хватит и двух квадратных метров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова посоветовала своим подписчикам специальную диету, которая помогает лично ей сохранить фигуру во время карантина.