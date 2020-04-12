«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
Балерина в купальнике продемонстрировала свое тело, над которым активно работает, пока вынужденно сидит дома.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова похвасталась, что вынужденное сидение дома во время пандемии коронавируса никак не повлияло на ее фигуру. Результат работы над собой балерина продемонстрировала на своей странице в Instagram, сфотографировав собственное отражение в зеркале.
«Ну, вроде, я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может. днем, если проголодаюсь, съем зеленый салатик», — написала Волочкова.
Она также призвала поклонников «не распускаться и не лениться», напомнив, что для занятий гимнастикой вполне хватит и двух квадратных метров.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова посоветовала своим подписчикам специальную диету, которая помогает лично ей сохранить фигуру во время карантина.
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