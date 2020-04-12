По словам министра энергетики РФ, достигнутые в результате переговоров договоренности позволят удержать цены от шокового падения и наступления серьезных последствия для всей отрасли.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru

Глава министерства энергетики России Александр Новак высказался по поводу новой сделки ОПЕК+, предусматривающей поэтапное сокращение добычи нефти.

Как сообщает ТАСС, министр отметил, что достигнутые соглашения помогут удержать цены от стремительного падения и наступления катастрофы для всей отрасли. По словам главы ведомства, без сделки мировые нефтехранилища были бы заполнены через полтора месяца.

Новак пояснил, что обсуждались два варианта развития событий. Один из них предполагал балансировку рынка за счет снижения спроса.

«Но это было бы шоковое падение цены. Это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран», — подчеркнул министр.

Руководитель ведомства отметил, что сроки восстановления спроса на нефть будут зависеть, в том числе и от скорости восстановления мировых экономик от последствий пандемии коронавируса.

«Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке. Она будет, безусловно, меняться. И в случае необходимости будут применяться либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах, для того, чтобы не допускать, в том числе и переизбытка нефти на рынке», — заявил Новак.

При этом срок соглашения (два года) говорит о желании стран ОПЕК+ нормализовать ситуацию на рынке данного энергоносителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минэнерго, рост цен на бензин в России в 2020 году не превысит инфляцию.

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