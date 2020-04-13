Раскрыта тайна гибели известного российского путешественника Александра Норко
Его обнаружили мертвым в лесу, рядом со своей палаткой. Признаков насильственной смерти не было, сердечный приступ исключили.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Wolf; 5-tv.ru
Следователи Петербурга приблизились к разгадке смерти известного российского путешественника Александра Норко. Его обнаружили мертвым в лесу, рядом со своей палаткой. Признаков насильственной смерти не было, сердечный приступ исключили. Эксперты смогли разобраться только, когда исследовали последние фотографии Александра.
Александр Норко — личность яркая и неординарная — три высших образования, кандидат экономических наук. Читал лекции, увлекался трудами Сократа. Себя тоже называл философом. Главная страсть еще, с юности — путешествия. Сирия, Турция, Иордания, страны Азии, Европы, Африки. Объехал на велосипеде и обошел пешком полмира.
О тайне гибели путешественника Сергей Лесков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исследователь выявил «фальсификацию» в деле группы Дятлова.
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