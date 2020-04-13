Пушков объяснил, почему США потеряют статус мирового лидера из-за коронавируса
Сенатор считает, что пандемия нанесла очень сильный удар по имиджу Соединенных Штатов. Вашингтон обещал помощь другим странам, но сам не может справиться с COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Komsomolskaya Pravda, Joel Marklund
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил свой твит о том, что США потеряют статус мирового лидера после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Развернутый комментарий он дал «Парламентской газете».
«Мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова. Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — написал ранее Пушков в Twitter.
В беседе с изданием он подчеркнул, что закат гегемонии США начался с военной кампании в Ираке. Еще в начале 2000-х в Вашингтоне планировали за семь лет сменить режимы в пяти государствах Ближнего Востока. От этих планов пришлось отказаться, поскольку американцы надолго завязли в первой же стране — Ираке.
«Сейчас США, по сути, утратили положение единственной сверхдержавы: на лидерство очевидно претендует Китай, восстановила свой военный, политический потенциал Россия, целый ряд региональных держав поступает так, как считает нужным — это Турция, Иран, Индия. Не могут американцы добиться своего ни в Венесуэле, ни в Сирии», — отметил сенатор.
По его словам, пандемия коронавируса сделала процесс потери влияния США более заметным. Вашингтон обещал взять на себя «руководящую роль» во всемирной борьбе с COVID-19. Однако он не может справиться с инфекцией даже в собственной стране.
«Более 20 тысяч погибших, более полумиллиона инфицированных — это наносит очень сильный удар по имиджу США в современном мире. Вместо того, чтобы помогать другим, Америка сама не может справиться с бедой <…> Как бы США не цеплялись за это, после пандемии со статусом державы номер один им придется расстаться», — заявил Пушков.
Он уверен, что ключевые изменения, связанные с падением гегемонии Соединенных Штатов, будут происходить в течение ближайших десяти лет. Россия же, напротив, существенно нарастит свое влияние и роль в этот же период времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Дональд Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса. Экстренное положение сразу во всех 50 штатах было объявлено впервые в истории страны.
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