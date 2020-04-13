Эмили Ратаковски примерила костюм сексуального пасхального кролика
В условиях самоизоляции звезда отметила праздник с настоящим размахом.
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Фото, видео: Instagram @emrata
«У каждого свои причуды» — под таким девизом живет американская модель Эмили Ратаковски. Каждый ее пост — отдельный вид искусства: звезда может предстать перед публикой в образе роковой красотки или скромной учительницы, а потом вдруг выложить фото и вовсе без одежды. В общем, эта девушка знает, чем удивить своих фанатов.
Так, на днях Ратаковски весело и с размахом встретила Пасху. Модель записала сторис, где организовала целую сцену для модного дефиле: множество воздушных шаров, розовые шторы, потрясающие букеты и, конечно, она — в образе пасхального кролика.
Правда, в интерпретации модели символ праздника получился уж слишком сексуальным: звезда лишь надела крошечные трусики, бюстгальтер, кожаный корсет и ушки, украшенные стразами. Но разве это может расстроить ее поклонников?
«Счастливого праздника!» — пожелала фолловерам Эмили.
Несмотря на то, что в сторис нет места для комментариев, есть все основания полагать, что фанаты модели остались довольны. Ведь шикарная фигура и необычный образ — это то, что заставляет их регулярно сочинять хвалебные оды под каждым постом звезды.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото полуголой Эмили Ратаковски в обнимку с огромным псом.
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