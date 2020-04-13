Экс-глава Российского авторского общества просит суд рассмотреть его дело о мошенничестве в особом порядке
Сергей Федотов и еще четверо фигурантов дела, включая его мать, признали вину.
Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий
Бывший руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и другие четверо обвиняемых по делу о многомиллионном мошенничестве признали вину и просят рассмотреть их дело в особом порядке.
«Все пять участников судебного разбирательства заявили ходатайства о рассмотрении их уголовного дела в особом порядке. Соответствующее решение суд примет в следующем судебном заседании», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокая.
Уголовное дело поступило в суд 13 апреля, однако дата судебного разбирательства еще не назначена.
В декабре 2018 года Федотов вновь был арестован по делу о мошенничестве. Теперь фигурантам, в том числе его матери следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием. Как передавал 5-tv.ru, ранее у Сергея Федотова были выявлены квартира в центре Москвы, особняк в самом престижном месте Рублевки и даже средневековый замок в Шотландии.
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