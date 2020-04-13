Количество заразившихся COVID-19 в России на 13 апреля — 18328 человек! Число погибших — 148!

Экс-глава Российского авторского общества просит суд рассмотреть его дело о мошенничестве в особом порядке

|
Сергей Зеленский
41

Сергей Федотов и еще четверо фигурантов дела, включая его мать, признали вину.

Экс-глава Российского авторского общества просит суд рассмотреть его дело о мошенничестве в особом порядке

Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий

Бывший руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и другие четверо обвиняемых по делу о многомиллионном мошенничестве признали вину и просят рассмотреть их дело в особом порядке.

«Все пять участников судебного разбирательства заявили ходатайства о рассмотрении их уголовного дела в особом порядке. Соответствующее решение суд примет в следующем судебном заседании», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокая.

Уголовное дело поступило в суд 13 апреля, однако дата судебного разбирательства еще не назначена.

В июне 2017 года экс-глава РАО был приговорен Мещанским судом Москвы к полутора годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. Через полгода его освободили условно-досрочно. Следствие и суд установили, что Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Причиненный ущерб в результате преступления составил порядка 300 миллионов рублей. Причем еще в ходе следствия Федотов возместил 160 миллионов. Еще свыше 247 миллионов рублей по иску РАО с него взыскал Пресненский суд Москвы в августе 2018 года.

В декабре 2018 года Федотов вновь был арестован по делу о мошенничестве. Теперь фигурантам, в том числе его матери следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием. Как передавал 5-tv.ru, ранее у Сергея Федотова были выявлены квартира в центре Москвы, особняк в самом престижном месте Рублевки и даже средневековый замок в Шотландии.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок