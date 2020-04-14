🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 14 апреля, убывающая Луна в Козероге будет способствовать положительному решению некоторых насущных вопросов на работе и в личной жизни.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 апреля, убывающая Луна в Козероге будет способствовать положительному решению некоторых насущных вопросов на работе и в личной жизни. Несмотря на это, на многое рассчитывать представителям знаков зодиака не стоит.
♈ Овен
Овны, запредельный уровень самокритичности сегодня позволит вам наконец-то научиться отделять зерна от плевел. Не тратьте время понапрасну и займитесь тем, что действительно требует внимания и безотлагательного решения. Общение с родственниками пойдет на пользу.
Космический совет: общение с родственниками пойдет на пользу.
♉ Телец
Звезды предрекают Тельцам 14 апреля некоторые сложности в делах. Несмотря на это, не стоит поддаваться отчаянию и относиться к проблемам излишне серьезно. Близок тот час, когда все наладится и пойдет как по маслу.
Космический совет: не стоит поддаваться отчаянию.
♊ Близнецы
Близнецы, в этот день, если вы не придерживаетесь Великого поста, можно смело удовлетворять самые изощренные гастрономические фантазии. Будьте аккуратнее из-за угрозы распространения коронавируса, когда отправитесь в супермаркет за вкусненьким, чтобы полакомиться.
Космический совет: будьте аккуратнее из-за угрозы распространения коронавируса.
♋ Рак
14 апреля у представителей этого знака зодиака высокий шанс завести новое прелюбопытнейшее знакомство. Эта связь в дальнейшем может принести вам достаточно плодов, которые станут основой вашего существования на ближайшие месяцы. Но, не стоит забывать об элементарной осторожности.
Космический совет: не стоит забывать об элементарной осторожности.
♌ Лев
Этот день хорошо подходит для тех, кто предпочитает в режиме самоизоляции заниматься искусством или учебой. Любое занятие, направленное в творческое русло и познание чего-то нового, будет идти легко и непринужденно. Есть некоторая вероятность изменения в личной жизни в лучшую сторону.
Космический совет: посвятите день творчеству и учебе.
♍ Дева
Девы, сегодня вам стоит отложить гаджеты и поменьше смотреть телевизор. Ваша занятость рабочими вопросами и так отнимает слишком много времени. Отдохните от социальных сетей и новостей. Пообщайтесь с родными, которые давно не видели вашего внимания.
Космический совет: отдохните от социальных сетей и телевизора.
♎ Весы
Звезды обещают, что 14 апреля для представителей этого знака зодиака пройдет в гармоничной и спокойной обстановке. Не позволяйте никому внести диссонанс в ваше внутренне состояние. Абстрагируйтесь от работы, отключите мобильный и уделите время себе, а также ближайшему окружению.
Космический совет: не позволяйте никому внести диссонанс в ваше внутренне состояние.
♏ Скорпион
Скорпионы, вам противопоказано сегодня излишне перегружать себя делами, обязанностями и другой работой. Позвольте, хотя бы изредка, себе расслабиться. Почитайте книгу, приготовьте вкусный обед и посвятите день своему партнеру, который уже давно мечтает об этом. При новых знакомствах не стоит начинать отношения со строителями и плотниками.
Космический совет: позвольте, хотя бы изредка, себе расслабиться.
♐ Стрелец
Стрельцам 14 апреля стоит быть особенно внимательными в выборе продуктов. Употреблять пищу следует только овощи и фрукты. Другие продукты в этот день могут спровоцировать нежелательные процессы в организме. Помните, здоровье в магазине не купишь!
Космический совет: стоит быть особенно внимательными в выборе продуктов.
♑ Козерог
Представители этого знака зодиака сегодня смело могут все время уделить себе любимым. Не обращайте внимание на обстоятельства и мнение окружающих. Думайте в первую очередь о решении вопросов, касающихся личной жизни. Есть шанс заложить долговременный фундамент в отношениях.
Космический совет: не обращайте внимание на обстоятельства и мнение окружающих.
♒ Водолей
Водолеи, звезды предупреждают — в этот день велика вероятность возникновения конфликтов со второй половиной на бытовой или финансовой почве. Не цепляйтесь к словам и не зацикливайтесь на разных мелочах, в особенности — негативных. Рано или поздно все нормализуется.
Космический совет: не цепляйтесь к словам и не зацикливайтесь на разных мелочах.
♊ Рыбы
В этот день, Рыбы, нельзя позволять окружающим навязывать вам мысли и идеи, которые в корне противоречат вашим принципам. Твердо стойте на своем! Только при таком условии вам удастся избежать негативных последствий в отношениях с коллегами и близкими людьми.
Космический совет: твердо стойте на своем!
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля.
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