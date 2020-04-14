Вестибюли 20 станций метро Москвы закрыли из-за низкой нагрузки
С 14 апреля вход в метро и выход в город будет возможен через ближайшие к станциям соседние вестибюли.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В московском метро — на фоне всеобщей самоизоляции — сегодня закрываются вестибюли сразу 20 станций. Речь идет о наименее востребованных, где пассажиропоток сильно сократился. Например, там, где раньше в день проходили больше тысячи человек, сейчас — меньше 200.
В пресс-службе столичной подземки пояснили, что станции, при этом, продолжат работу. Выход и вход будет осуществляться через другие вестибюли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве подсчитали, насколько снизился пассажиропоток на фоне карантина.
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