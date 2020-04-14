Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом. По словам медика, вероятность подхватить инфекцию существует в аптеках, магазинах и на автозаправках. Помимо прочего, COVID-19 может «прицепиться» к человеку во время прогулки с собакой и во время выноса мусора.

Специалист рекомендует россиянам надевать защитную маску и обрабатывать нос противовирусными мазями. Во время посещения торговых точек необходимо не создавать очередь, а после использования тележки дезинфицировать руки антисептиком. Владимир Зайцев отметил, что в магазин или аптеку лучше посылать одного и того же члена семьи.

При заправке автомобилей на АЗС, опять же, не стоит забывать об обработке рук. Наилучшим вариантом будет полная бесконтактная покупка топлива.

После прогулки с собакой первым делом необходимо дезинфицировать руки, и только потом вымыть лапы животного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, передается ли коронавирус от животных человеку.

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