Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин решил найти альтернативу профессиональным СПА-салонам во время самоизоляции. Популярный певец устроил релакс-зону в собственной ванной комнате. Исполнитель опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом, закинув ножки на раковину. Осознавая абсурдность ситуации, звезда пошутил по этому поводу в подписи к снимку.

«Сегодня весь день проведу в СПА-салоне!» — саркастично заявил он.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Самоизоляция уже проверила на прочность множество знаменитостей. Например, российский актер Сергей Безруков свободное время решил уделить хозяйству. Он опубликовал фото, на котором с суровым мужественным лицом позирует с шуруповертом наперевес.

Еще одна звезда отечественного шоу-бизнеса модель Мария Лиман в самоизоляции заскучала по Лондону. В связи с чем, манекенщица разместила откровенный снимок, на котором позирует у знаменитой красной телефонной будки.

Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова во время пандемии коронавируса решила примерить на себя новый образ. Она выложила фото, на котором позирует у компьютерного стола в костюме секси-школьницы. 42-летняя знаменитость сделала себе белые банты, надела фартук, очки и прорекламировала онлайн-обучение.

Пожалуй, сложнее всего самоизоляция дается певице Ольге Бузовой. За столь непродолжительное время, поп-дива уже успела собственноручно обрезать себе волосы, сжечь несколько своих брендовых платьев и даже залезть в огромную ванну с дошираком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации.