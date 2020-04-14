Бунт в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области был «саботажем и шантажом со стороны осужденных», «срежиссированным извне». Об этом сообщил глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко.

Министр рассказал, что у управления ФСИН по Иркутской области в течение четырех лет не было начальника. Руководство назначили совсем недавно. Оно сразу же приступило к наведению порядка в исправительных учреждениях региона.

«Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения — например, создание комфортных условий для отдельного контингента — столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне», — сказал Чуйченко «Российской газете».

По его словам, организаторы бунта заплатили ряду людей, чтобы те пытались «раскачать ситуацию» с произошедшим в колонии в СМИ. Кроме того, в адрес начальника колонии и его семьи поступали реальные угрозы. Правоохранители пресекли попытку нападения на них.

«Эта ситуация в Ангарске должна быть расследована. Хотел бы отметить, что, несмотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода», — сказал глава Минюста.

Он также сообщил, что сейчас в колонии налажен быт и питание. Для родственников заключенных открыли горячую линию, по которой можно записаться на прием и получить информацию о своих близких. В ближайшее время с участниками бунта смогут встретиться правозащитники.

Как сообщал 5-tv.ru, бунт в иркутской колонии № 15 заключенные устроили вечером 9 апреля. Они разбили камеры видеонаблюдения, а также напали на охранника. На следующий день осужденные вступили в стычки с бойцами спецназа, начали возводить баррикады и подожгли пожарный автомобиль. На территории исправительного учреждения произошел сильный пожар. СК возбудил уголовное дело по факту беспорядков, к расследованию приступила прокуратура.