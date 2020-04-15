Регина Тодоренко приняла участие в прямом эфире Насти Ивлеевой в Instagram. Во время него первая сняла с себя нижнее белье, а вторая превратилась в панка.

«Эфир специально для тех, кто любит нас с Региной постоянно сравнивать, сталкивать лбами и объявляет между нами какую-то войну», — озаглавила эфир Ивлеева в самом начале.

В рамках него экс-ведущие шоу «Орел и Решка» принимали участие в различных конкурсах: стояли в планке, строили карточные домики, поедали бананы на скорость и так далее. Наказанием за поражение были удары током — ведущие надели на руки электрошокеры, пульты от которых отдали мужьям. К концу эфира Элджей ударил током супругу четыре раза, а Влад Топалов — только один.

Однако шоу запомнилось зрителям не столько поражением Ивлеевой по совокупности конкурсов, сколько «клубничкой» от Тодоренко. Пока в кадре была только ее голова, ведущая сняла с себя трусики и бюстгалтер. После этого она встала в полный рост, незаметно надев перед этим красный пуховик на голое тело.

Instagram @_agentgirl_

В свою очередь Настя Ивлеева накрасила глаза черными тенями и сделала «медовый» ирокез. По итогам эфира она выложила селфи в новом образе на своей странице в Instagram.

Instagram @_agentgirl_

Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Ивлеева придерживается правил самоизоляции из-за коронавируса и регулярно устраивает прямые эфиры со звездами в Instagram. Недавно она прочла Максиму Галкину стихотворение о туалетной бумаге, а он ей — о творчестве в условиях COVID-19.