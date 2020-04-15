Самолет выкатился за пределы ВПП при взлете в Татарстане
Инцидент произошел в Бугульме.
Фото: www.globallookpress.com / Timm Schamberger
Небольшой самолет Cessna-172 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Бугульме.
Обстоятельства этого происшествия выясняются.
Есть ли пострадавшие в результате ЧП неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за задымления.
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