Инцидент произошел в Бугульме.

Самолет выкатился за пределы ВПП при взлете в Татарстане

Фото: www.globallookpress.com / Timm Schamberger

Небольшой самолет Cessna-172 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Бугульме.

Обстоятельства этого происшествия выясняются.

Есть ли пострадавшие в результате ЧП неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за задымления.

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