Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с правительством

Президент РФ выступает с третьим обращением к гражданам с начала весны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин выступает 15 апреля с новым обращением к гражданам из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и участвует в совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сказал, что обращение президента к гражданам ожидается перед совещанием с правительством. Он уточнял, что оно начнется примерно в 15:30.

«Профильной темой (совещания — Прим. ред.) станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладом выступят заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и глава Минпромторга Денис Мантуров. Будут также рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации», — говорится о заседании на сайте Кремля.

Впервые Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса 25 марта. В выступлении он, в частности, рассказал о мерах по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них: отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса и введение шестимесячного моратория на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

Второе обращение состоялось 2 апреля. Тогда президент продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом он уточнил, что данный режим может быть завершен раньше, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Как сообщал 5-tv.ru, 14 апреля Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Во время него он рассказал о вреде коронавируса для экономики и необходимости новых мер поддержки.

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.71
0.39 80.67
0.55
Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Последние новости

16:21
Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123
16:15
Путин предложил включить в число предприятий МСП, пострадавших от коронавируса, непродовольственные магазины
16:11
Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с правительством
16:04
Президент Таджикистана поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь
15:55
ТОП-9 советов, как пережить самоизоляцию
15:53
Ветераны попросили Путина отложить Парад Победы в Москве

Сейчас читают

ТОП-3 имени девочек, многие из которых в будущем становятся тиранами
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок