Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с правительством

Президент РФ Владимир Путин выступает 15 апреля с новым обращением к гражданам из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и участвует в совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сказал, что обращение президента к гражданам ожидается перед совещанием с правительством. Он уточнял, что оно начнется примерно в 15:30.

«Профильной темой (совещания — Прим. ред.) станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладом выступят заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и глава Минпромторга Денис Мантуров. Будут также рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации», — говорится о заседании на сайте Кремля.

Впервые Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса 25 марта. В выступлении он, в частности, рассказал о мерах по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них: отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса и введение шестимесячного моратория на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

Второе обращение состоялось 2 апреля. Тогда президент продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом он уточнил, что данный режим может быть завершен раньше, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Как сообщал 5-tv.ru, 14 апреля Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Во время него он рассказал о вреде коронавируса для экономики и необходимости новых мер поддержки.