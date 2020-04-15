Из США на родину вернулись школьники, которые не могли покинуть Штаты из-за пандемии. Борт приземлился сегодня в петербургском «Пулково», после чего самолет с детьми вылетит в Москву. Четверо старшеклассников учились в Штатах по обмену, но когда начался всеобщий карантин, американские власти бросили детей на произвол судьбы. Лишь благодаря нашим дипломатам удалось организовать спецрейс и вывезти подростков.

Около 70 школьников еще остаются в Америке. Представители российского посольства в США пытаются выйти с ними на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с российскими детьми в США.

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