Четверо российских школьников, учившихся в США по обмену, вернулись на родину
Около 70 подростков еще остаются в Соединенных Штатах. Представители российского посольства пытаются выйти с ними на связь.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Из США на родину вернулись школьники, которые не могли покинуть Штаты из-за пандемии. Борт приземлился сегодня в петербургском «Пулково», после чего самолет с детьми вылетит в Москву. Четверо старшеклассников учились в Штатах по обмену, но когда начался всеобщий карантин, американские власти бросили детей на произвол судьбы. Лишь благодаря нашим дипломатам удалось организовать спецрейс и вывезти подростков.
Около 70 школьников еще остаются в Америке. Представители российского посольства в США пытаются выйти с ними на связь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с российскими детьми в США.
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