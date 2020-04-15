Третье выступление главы государства с конца марта анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин снова обратится к россиянам 15 апреля

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин снова выступит с обращением к гражданам 15 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент уже провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана. Далее у президента будет совещание с членами правительства. <…> Мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания», — сказал представитель Кремля.

Он сказал, что начало заседания в режиме видеоконференции запланировано на 15:30. Соответственно, с обращением президент выступит после 15:00.

Песков также сообщил, что во время совещания будут обсуждаться развитие радиоэлектронной промышленности и вопросы текущей ситуации.

Как сообщал 5-tv.ru, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам из-за распространения коронавируса. В выступлении он представил ряд мер по поддержке бизнеса. Второе обращение состоялось 2 апреля. Тогда президент продлил период режим нерабочих дней до конца месяца.

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