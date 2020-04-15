«Она ворчит и булькает»: Мила Йовович рассказала, как взрослеет ее младшая дочка

Мать троих детей, американская актриса Мила Йовович выложила новые фото со своей двухмесячной дочкой Ошин. Звезда рассказала подписчикам, что девочка очень быстро растет и ей уже не терпится начать говорить.

«Малышка Ошин становится такой большой! Она такой коммуникатор, я действительно чувствую, что она ворчит и булькает, что она не может дождаться, чтобы начать говорить. Может быть, это потому что сестры постоянно болтают с ней», — поделилась Мила.

Йовович также добавила, что Ошин растет очень улыбчивым ребенком. Малышка дарит свое хорошее настроение всем, кто находится рядом. И, по мнению актрисы, важно улыбаться в ответ маленькому чуду.

В конце своего поста Мила отметила, что хочет поделиться любовью, исходящей от этого снимка, со всеми подписчиками, а также высказала надежду, что ее фанаты находятся в безопасности.

Instagram @millajovovich

Пользователи в очередной раз умилились новым снимкам малышки и отметили, что девочка очень похожа на маму.

«Мамины глаза»;

«Еще одна копия мамы»;

«Вы такие потрясающие, обожаю вас», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Милы Йовович ни на шаг не отходит от новорожденной сестренки.