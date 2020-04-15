«Она ворчит и булькает»: Мила Йовович рассказала, как взрослеет ее младшая дочка
Актриса поделилась в Instagram новым фото своей двухмесячной малышки.
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Фото, видео: Instagram @millajovovich
Мать троих детей, американская актриса Мила Йовович выложила новые фото со своей двухмесячной дочкой Ошин. Звезда рассказала подписчикам, что девочка очень быстро растет и ей уже не терпится начать говорить.
«Малышка Ошин становится такой большой! Она такой коммуникатор, я действительно чувствую, что она ворчит и булькает, что она не может дождаться, чтобы начать говорить. Может быть, это потому что сестры постоянно болтают с ней», — поделилась Мила.
Йовович также добавила, что Ошин растет очень улыбчивым ребенком. Малышка дарит свое хорошее настроение всем, кто находится рядом. И, по мнению актрисы, важно улыбаться в ответ маленькому чуду.
В конце своего поста Мила отметила, что хочет поделиться любовью, исходящей от этого снимка, со всеми подписчиками, а также высказала надежду, что ее фанаты находятся в безопасности.
Пользователи в очередной раз умилились новым снимкам малышки и отметили, что девочка очень похожа на маму.
«Мамины глаза»;
«Еще одна копия мамы»;
«Вы такие потрясающие, обожаю вас», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Милы Йовович ни на шаг не отходит от новорожденной сестренки.
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