Видеопроекции в разных частях города можно будет увидеть до 17 апреля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге стартовал фестиваль «Светлая сторона». На десятках жилых домов, высотных зданиях, паркингах появились забавные видеопроекции.

Стать зрителями петербуржцы могут, не нарушая режима самоизоляции. Тем более, что все адреса держатся в секрете. Так делается специально, чтобы не провоцировать людей выходить на улицу. Фестиваль продлится до 17 апреля.

Ну, а жителей Ленинградской области остаться дома просят медики. Врач-реаниматолог Никита Запасников записал свое обращение в стихах.

Самоизоляция стала довольно непростым испытанием для жителей всей планеты. Ежедневно в сети появляются всевозможные флешмобы и челленджи. Звезды устраивают прямые эфиры, не выходя из дома. А кто-то идет еще дальше и организует самые настоящие посиделки с гостями, но без нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором жители одного из итальянских городов устроили вечеринку в режиме самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.71
0.39 80.67
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:54
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 3448 человек
10:42
Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане
10:38
«Ты моя русалка»: обнаженная Наталья Бардо в ванне составила планы на день
10:22
Как Москва решила проблему с пробками и заторами в метро во второй день пропускного режима
10:19
ДНР и Украина завершили процедуру обмена пленными в Донбассе
10:11
ТОП-5 женских фраз, после которых мужчина не захочет расставаться ни на минуту

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок