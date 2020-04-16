В Петербурге стартовал фестиваль «Светлая сторона». На десятках жилых домов, высотных зданиях, паркингах появились забавные видеопроекции.

Стать зрителями петербуржцы могут, не нарушая режима самоизоляции. Тем более, что все адреса держатся в секрете. Так делается специально, чтобы не провоцировать людей выходить на улицу. Фестиваль продлится до 17 апреля.

Ну, а жителей Ленинградской области остаться дома просят медики. Врач-реаниматолог Никита Запасников записал свое обращение в стихах.

Самоизоляция стала довольно непростым испытанием для жителей всей планеты. Ежедневно в сети появляются всевозможные флешмобы и челленджи. Звезды устраивают прямые эфиры, не выходя из дома. А кто-то идет еще дальше и организует самые настоящие посиделки с гостями, но без нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором жители одного из итальянских городов устроили вечеринку в режиме самоизоляции.

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