«Светлая сторона»: в Петербурге стартовал фестиваль забавных роликов
Видеопроекции в разных частях города можно будет увидеть до 17 апреля.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге стартовал фестиваль «Светлая сторона». На десятках жилых домов, высотных зданиях, паркингах появились забавные видеопроекции.
Стать зрителями петербуржцы могут, не нарушая режима самоизоляции. Тем более, что все адреса держатся в секрете. Так делается специально, чтобы не провоцировать людей выходить на улицу. Фестиваль продлится до 17 апреля.
Ну, а жителей Ленинградской области остаться дома просят медики. Врач-реаниматолог Никита Запасников записал свое обращение в стихах.
Самоизоляция стала довольно непростым испытанием для жителей всей планеты. Ежедневно в сети появляются всевозможные флешмобы и челленджи. Звезды устраивают прямые эфиры, не выходя из дома. А кто-то идет еще дальше и организует самые настоящие посиделки с гостями, но без нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором жители одного из итальянских городов устроили вечеринку в режиме самоизоляции.
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