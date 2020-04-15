Ролик набирает популярность в сети, пользователи восхищаются жизнелюбием итальянцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cozzoli/Giacomino/Ropi; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Итальянцы не теряют оптимизма и даже в условиях самоизоляции устраивают вечеринки. Поскольку в гости ходить нельзя, жители этой улицы придумали остроумное решение — привязали бокалы к длинным палкам. И вот — дистанция и карантин соблюдены, а настроение у всех заметно улучшилось.

Видео набирает популярность в сети, пользователи восхищаются жизнелюбием итальянцев. Правда, некоторые выражают опасения: не успеет ли вирус перебраться с одного бокала на другой в момент соприкосновения?

Ранее 5-tv.ru рассказывал про карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки.

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Тема:
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