Итальянцы не теряют оптимизма и даже в условиях самоизоляции устраивают вечеринки. Поскольку в гости ходить нельзя, жители этой улицы придумали остроумное решение — привязали бокалы к длинным палкам. И вот — дистанция и карантин соблюдены, а настроение у всех заметно улучшилось.

Видео набирает популярность в сети, пользователи восхищаются жизнелюбием итальянцев. Правда, некоторые выражают опасения: не успеет ли вирус перебраться с одного бокала на другой в момент соприкосновения?

Ранее 5-tv.ru рассказывал про карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112