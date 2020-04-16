«Солнышко»: Рыжий из «Иванушек» умилил соцсети детскими снимками
Андрей Григорьев-Апполонов показал поклонникам, как выглядел до пяти лет.
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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag
Во время самоизоляции многие звезды занялись разбором семейных альбомов и архивов с фотографиями. Не прошел мимо этой затеи и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он выложил в Instagram целую подборку детских снимков с родителями и без, которые ожидаемо вызвали волну умиления у поклонников.
«Ну ващеее! Нашел фотки, которые сам не видел! Здесь я совсем мелкий! В следующий раз выложу, где мне уже 5-10 лет! Фоток — море! Мамуля заныкала в пакетах из-под молока! Сохранились идеально!» — поделился эмоциями певец.
На кадрах Андрею предположительно от года до пяти лет. На одних он запечатлен веселым карапузом в манеже, на других — вместе с родителями, играющим в машинки. Отличает все фото обаятельная улыбка будущего артиста, что сразу подметили поклонники. Хоть снимки и черно-белые, они создают солнечное настроение у зрителя.
«А интересно, Андрей, ты и в таком детском возрасте был рыженьким таким?»
«Похожи на папу. Классные фото, живые»
«Осторожно, фото вызывают улыбку»
«Рыжулик»
«Солнышко!» — писали восхищенные поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Григорьев-Апполонов относится к тому, что муж его покойной сестры и полный тезка решил искать любовь на шоу «Дом-2».
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