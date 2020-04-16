«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг
Симона Юнусова напомнила поклонникам, что 16 апреля ровно полгодика младшему сыну ее отпрыска.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Мать рэпера Тимати и счастливая бабушка Симона Юнусова растрогала подписчиков в Instagram фото своих внуков. На снимке запечатлены шестилетняя Алиса — наследница музыканта от союза с моделью Аленой Шишковой, а также ее младший брат Ратмир, сын модели Анастасии Решетовой, которому исполнилось полгода.
«Сегодня наши дети сравняли счет. Шесть и шесть! Жизнь продолжается, несмотря ни на что!» — написала Юнусова.
На кадрах дети лежат в обнимку на ковре, а также играют друг с дружкой. Поклонники сразу подметили, как они похожи на своего звездного папу, и порадовались, что малыши отлично ладят.
«Очень похожи малыши! Оба на Тимура!»
«Лапочки!»
«Какие красивые, Симона!»
«Вы чудесная бабушка, внукам очень повезло. Какая вы мудрая и современная», — выражали восхищение фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Симона Юнусова не уследила за шестилетней Алисой, и та повредила ногу во время «домашнего спектакля» в самоизоляции.
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