Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова поделилась с подписчиками видео, как ее внучка устраивает для бабушки домашний «концерт». На видео в Instagram дочь Тимати и модели Алены Шишковой развлекается катанием на беговой дорожке. Однако, как посетовала Юнусова, такие экзерсисы не закончились добром, стоило бабушке отвернуться.

«Вот, что произошло, когда бабушка на минуту вышла из „зала в антракте!“», — написала мать Тимати.

В начале видео шестилетняя Алиса приглашает бабушку «в партер», чтобы та могла наблюдать за ее занятиями. Видимо, когда родственница на минутку вышла из зала, девочка все-таки упала и расшибла ногу.

Instagram @simona280

Подписчики Юнусовой принялись сочувствовать малыше и желать скорейшего выздоровления.

«Бедняжка. Скорейшего заживления!»

«Здоровья Алисе. Пусть скорее заживает без следа»;

«Воображулечка. Пусть скорее заживет»;

«Актрисе выздоровления!»

«Весь ролик боялась, что она упадет!» — сопереживали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анастасия Решетова от лица сына поздравила наследницу Тимати.