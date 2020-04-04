Симона Юнусова посетовала, что стоило отвернуться, как шестилетняя Алиса растянулась на беговой дорожке.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова поделилась с подписчиками видео, как ее внучка устраивает для бабушки домашний «концерт». На видео в Instagram дочь Тимати и модели Алены Шишковой развлекается катанием на беговой дорожке. Однако, как посетовала Юнусова, такие экзерсисы не закончились добром, стоило бабушке отвернуться.

«Вот, что произошло, когда бабушка на минуту вышла из „зала в антракте!“», — написала мать Тимати.

В начале видео шестилетняя Алиса приглашает бабушку «в партер», чтобы та могла наблюдать за ее занятиями. Видимо, когда родственница на минутку вышла из зала, девочка все-таки упала и расшибла ногу.

Instagram @simona280

Подписчики Юнусовой принялись сочувствовать малыше и желать скорейшего выздоровления.

«Бедняжка. Скорейшего заживления!»

«Здоровья Алисе. Пусть скорее заживает без следа»;

«Воображулечка. Пусть скорее заживет»;

«Актрисе выздоровления!»

«Весь ролик боялась, что она упадет!» — сопереживали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анастасия Решетова от лица сына поздравила наследницу Тимати.

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