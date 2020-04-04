«Актрисе выздоровления!» — мать Тимати не уследила за внучкой и та поранилась
Симона Юнусова посетовала, что стоило отвернуться, как шестилетняя Алиса растянулась на беговой дорожке.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова поделилась с подписчиками видео, как ее внучка устраивает для бабушки домашний «концерт». На видео в Instagram дочь Тимати и модели Алены Шишковой развлекается катанием на беговой дорожке. Однако, как посетовала Юнусова, такие экзерсисы не закончились добром, стоило бабушке отвернуться.
«Вот, что произошло, когда бабушка на минуту вышла из „зала в антракте!“», — написала мать Тимати.
В начале видео шестилетняя Алиса приглашает бабушку «в партер», чтобы та могла наблюдать за ее занятиями. Видимо, когда родственница на минутку вышла из зала, девочка все-таки упала и расшибла ногу.
Подписчики Юнусовой принялись сочувствовать малыше и желать скорейшего выздоровления.
«Бедняжка. Скорейшего заживления!»
«Здоровья Алисе. Пусть скорее заживает без следа»;
«Воображулечка. Пусть скорее заживет»;
«Актрисе выздоровления!»
«Весь ролик боялась, что она упадет!» — сопереживали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, как Анастасия Решетова от лица сына поздравила наследницу Тимати.
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