Пока все светские львицы сидят в самоизоляции, в сети набирает обороты тема: как ухаживать за собой, когда доступ в салоны красоты закрыт? Девушки страдают, что не успели снять гель-лак, постричься или обновить татуаж. Ведь далеко не любую косметическую процедуру можно сделать самостоятельно! Однако некоторые азы этого искусства все-таки можно освоить и в домашних условиях. Секретами того, как правильно ухаживать за бровями и не остаться без них, поделилась с 5-tv.ru топ-мастер по бровям Ксения Хафиятуллова.

«Вы можете поддерживать красоту своих бровей, важно знать нюансы. Особенно нужно быть аккуратными с коррекцией пинцетом. Не надо лезть в форму, не надо ничего выравнивать и исправлять, лезть в толщину и высоту бровей. Самое важно убрать лишь те волосы, которые выделяются и выдаются из формы. Также нужно пройтись и почистить наши пушковые зоны: это меж бровей, нижнее подвижное веко, не заходя выше формы, и височная часть. Чтобы не увлечься, я рекомендую использовать светлый косметический карандаш, которым можно отметить начало бровей, изгиб и кончик. Также, соединив эти три точки, вы сделаете очень хороший каркас для окрашивания», — рассказала специалист.

Красить брови дома в первый раз лучше краской, а не хной, посоветовала Ксения. В руках новичка хна может сыграть злую шутку, так что лучше не рисковать, если вы, конечно, не хотите стать похожи на Брежнева или Фриду Кало.

«Почему я рекомендую окрашивание краской. С помощью него вы можете добиться более легкого нанесения, а также меньше вероятность каких-то ляпов, так как вы с этим сталкиваетесь нечасто. Плюс краска не дает такого яркого эффекта, как, например, хна. На начальном этапе работать с перманентной краской новичку легче. Я уверена, что у вас все получится», — заверила топ-мастер.

Также она дала простые практические советы, как ухаживать за бровями, чтобы они были красивыми. Использование нехитрых косметических средств может улучшить рост волос, а также придать им более изящный вид.

«Я рекомендую использовать скраб. Очень хорошо нанести его перед окрашиванием для удаления ороговевших частиц. Также скраб стимулирует рост волос, если вы уделите немного больше времени и проведете небольшой массаж для бровей. Люблю рекомендовать также нанесение масла на брови: есть масла для стимуляции роста, также можно использовать любое аптечное эфирное масло для тусклых, ослабленных волосков. После регулярного применения вы заметете результат: ваши брови станут более здоровыми и блестящими», — заключила Хафиятуллова.

Но, если уход за бровями достаточно прост, есть и более сложные процедуры, без которых временно остались красавицы. Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации, как снять в домашних условиях наращенные ресницы. Если сами вы пока на такие эксперименты не решаетесь, можно посмотреть юмористический ролик блогера Иды Галич. Она показала будни женщин, если им надолго запретят посещать салоны красоты.