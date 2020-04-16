По словам российской артистки, у них хорошие отношения с дочерью и никаких конфликтов накануне не происходило.

Звезда сериала «Год культуры» Воронкова опровергла информацию об избиении дочки

Фото: Instagram @voronkovavera

Российская актриса Вера Воронкова, известная по сериалу «Год культуры», прокомментировала слухи об избиении собственной дочери. Ранее появилась информация о том, что 12-летняя наследница звезды Мария была госпитализирована в московскую клинику с множественными травмами. По предварительным данным, мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила ребенка после того, как та спрятала от нее спиртное. В больницу пострадавшую якобы отвез ее старший брат.

Впрочем, по словам Воронковой, данные сведения не соответствуют действительности.

«Это не соответствует действительности. Давайте закроем эту историю», — отметила звезда.

В доказательство этому, во время телефонного разговора с 5-tv.ru, актриса передала трубку своей дочери. Она подтвердила, что конфликтов с матерью у нее не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители издевались над несовершеннолетней девочкой в Петербурге.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
Звезда сериала «Год культуры» Воронкова опровергла информацию об избиении дочки
16:46
Коронавирус обнаружен у 14 человек в тюменском военном училище
16:42
Российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19
16:38
Погребняк побил рекорд Роналду в его же челлендже
16:25
В Башкирии продлят режим самоизоляции до лета
16:23
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкцию о защитных костюмах

Сейчас читают

Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок