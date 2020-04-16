Звезда сериала «Год культуры» Воронкова опровергла информацию об избиении дочки

Российская актриса Вера Воронкова, известная по сериалу «Год культуры», прокомментировала слухи об избиении собственной дочери. Ранее появилась информация о том, что 12-летняя наследница звезды Мария была госпитализирована в московскую клинику с множественными травмами. По предварительным данным, мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила ребенка после того, как та спрятала от нее спиртное. В больницу пострадавшую якобы отвез ее старший брат.

Впрочем, по словам Воронковой, данные сведения не соответствуют действительности.

«Это не соответствует действительности. Давайте закроем эту историю», — отметила звезда.

В доказательство этому, во время телефонного разговора с 5-tv.ru, актриса передала трубку своей дочери. Она подтвердила, что конфликтов с матерью у нее не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители издевались над несовершеннолетней девочкой в Петербурге.