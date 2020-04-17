Внимание скандального блогера привлекло свежее фото балерины в купальнике и ее советы по правильному питанию.

Лена Миро раскритиковала фигуру Волочковой, приведя в пример себя

Фото: Instagram @lenamyro

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала фигуру Анастасии Волочковой, которая на днях выложила в сеть свое фото в купальнике и похвасталась, что на карантине не прибавила ни грамма. В качестве идеала для сравнения Миро при этом привела себя.

Instagram @volochkova_art

Рассуждая о публичных дамах, которые, «осатанев на карантине», возомнили себя экспертами по фитнесу и здоровому питанию, публикуют селфи с голыми животами и дают советы, способные навредить любой фигуре, блогер цитирует балерину. Анастасия пишет, что остается в форме благодаря диете, и ее дневной рацион состоит из полчашки овощного бульона, двух яиц всмятку и зеленого салатика.

«Ну, в какой ты — твою мать! — форме?! — восклицает по этому поводу Лена Миро и продолжает — Волочкова выглядит отвратительно. Да, худая. Да, жилистая. Но с каких пор „худая и жилистая“ стали синонимами женщины „в форме“. „В форме“ — это я: в коллаже — справа. И пол-чашкой овощного бульона утром и двумя вареными яйцами вечером с опцией в виде „зеленого салатика“ между ними мой рацион, поверьте, не ограничивается».

Instagram @lenamyro

Блогер в очередной раз намекнула на пристрастие балерины к спиртному, недоумевая в каких фантазиях Анастасия видит себя «божественной красоткой».

Как ранее писал 5-tv.ru, Волочкова уже не впервые попадает в поле зрения Лены Миро. Несколько месяцев назад та в своем блоге приводила доказательства алкогольной зависимости балерины.

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