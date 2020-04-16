Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают дистанционные форматы акции

Пресс-секретарь общероссийского движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова в интервью ТАСС сообщила, что организация в настоящий момент рассматривает дистанционные форматы проведения ежегодного шествия.

По ее словам, позиция организаторов «Бессмертного полка» полностью совпадает с мнением президента РФ Владимира Путина о приоритете здоровья россиян.

«Мы исходим из эпидемиологической ситуации в стране, поэтому наша позиция полностью совпадает с позицией президента о приоритете здоровья граждан. Мы понимаем, что День Победы — важнейшая дата для нашей страны, и мы уверены, что когда обстановка позволит, это мероприятие обязательно состоится. Пока мы прорабатываем дистанционные форматы», — сказала Ольга Байбулова.

Представитель общероссийского движения добавила, что все подробности о вариантах проведения памятной акции «Бессмертный полк» станут известны после их утверждения и обкатки ресурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил отложить все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы.