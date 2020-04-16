Актриса Воронкова рассказала о скандале с дочерью, угодившей после в больницу
55-летняя женщина не скрывает, что «иногда выпивает».
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Актриса Вера Воронкова, известная по сериалу «Год культуры», прокомментировала информацию в СМИ об избиении своей 12-летней дочери и ее последующей госпитализации. В беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» 55-летняя женщина вела себя довольно агрессивно, ссылаясь на просьбу ее адвоката хранить молчание.
По словам артистки, девочка уже дома и подозрение на черепно-мозговую травму не подтвердилось. При этом она рассказала, что нанесла ребенку удар по попе, отчего у него появилась гематома.
Воронкова ушла от прямого ответа, на вопрос — не стал ли причиной конфликта с дочерью тот факт, что девочка спрятала спиртное от матери, и объяснила такое поведение «пубертатом». При этом актриса заявила, что та подставила ее в очередной раз.
На вопрос, почему от артистки исходит запах перегара, она также ответила, «что иногда выпивает».
«Я не скрываю этого. И позавчера даже делала это», — сказала она.
Актриса добавила, что ее старший сын отвез сестру в больницу, потому что «мозгов-то нет». При этом она добавила, что никого не обвиняет.
«Я действительно в тот день была не на высоте», — призналась она.
Ранее появилась информация о том, что 12-летняя дочь Веры Воронковой была госпитализирована в московскую клинику с множественными травмами. По предварительным данным, мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила ребенка после того, как та спрятала от нее спиртное. В больницу пострадавшую отвез ее старший брат.
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