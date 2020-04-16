О смерти документалиста сообщили в Академии российского телевидения.

Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер Александр Радов

Фото: www.globallookpress.com

Умер режиссер-документалист и продюсер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом. О смерти своего коллеги сообщили в Академии российского телевидения, сообщает Интерфакс.

«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь. С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-й филатовской больнице. Ему было 79 лет», — цитирует агентство сообщение, опубликованное на странице академии в Facebook.

Член Международной академии телевидения и радио Александр Радов был автором документальных фильмов цикла «Больше, чем любовь». В качестве генерального продюсера груководил студией «Фишка-фильм».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисии Милларде.

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