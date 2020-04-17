Это позволит выстроить на основании данных человека его родственные связи и рассчитать доход семьи.

Налоговая служба предложила вносить доходы россиян в единый реестр

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует вносить доходы граждан в единый реестр. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников.

На заседании Госдумы Колесников заявил, что подобный реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи.

«Потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — цитирует замглавы ФНС «Интерфакс».

По мнению Виталия Колесникова, в государстве «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». В связи с чем, создание реестра и принятие соответствующего законопроекта особенно актуально, считает он.

Согласно инициативе ФНС в реестр будут включаться базовые данные гражданина (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН и иные), а также дополнительные сведения, например, его семейное положение, родственные связи и другое.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, согласно которому финансовые организации смогут проверять реальные доходы россиян через базу ФНС.

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