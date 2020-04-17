«Моложавый образ»: Мария Порошина удивила фанатов новой прической
Актриса вслед за цветом волос поменяла и прическу. Правда, не ясно, было ли это сделано ради съемок или по велению сердца.
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Фото, видео: Instagram @mashaaporoshina
Актриса Мария Порошина поделилась с подписчиками в Instagram снимком со съемочной площадки. На нем она предстала в необычном для себя образе — ее локоны задорно завиты. А ведь совсем недавно она сменила и цвет: вместо платинового блонда артистка выбрала пепельно-русый оттенок.
«В перерывах между дублями», — лаконично подписала фотографию Порошина.
В комментариях поклонники похвалили актрису и начали расспрашивать, что за съемки идут. Но звезда оставила пока это в секрете.
«Необычный, моложавый образ»
«Супер!»
«Очень красивая прическа, вам идет»
«Мария, какая вы красивая женщина!»
«Что снимаете?» — интересовались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Порошина потрясла фанатов снимком именинницы-дочери. Она выложила фото своей старшей наследницы, Полины Куценко, из гримерки Театра на Таганке, где девушка служит, продолжая дело актерской династии.
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