«Тепло ли тебе девица»: Ивлеева приняла солнечные ванны на заснеженном газоне

Популярный блогер Настя Ивлеева выложила видео в своем Instagram, как она загорает в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках, лежа на траве около своего дома. Комичность ситуации заключается в том, что, судя по кадрам, на улице только что выпал снег. Девушка поднимает большой палец на руке вверх, показывая, что все очень круто. Видео сопровождается песней «Don’t worry, be happy».

«17 апреля. Россия», — коротко подписала Настя.

Instagram @_agentgirl_

Фолловеры Ивлеевой оценили ее шутку и отметили оригинальность подачи.

«Насть, смотри не обгори»;

«Убила в очередной раз, Настяяяяя»;

«Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?»

«Боже, как же смешно», — прокомментировали подписчики.

Настя часто снимает различные шутливые видео и придумывает интересные челленджи в Instagram. Блогер уже набрала почти шесть миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева показала фото в ванне с дошираком.